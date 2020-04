Prefeitura de Aracaju disponibiliza vacinação em domicílio

06/04/20 - 09:23:12

Iniciada na capital sergipana, antecipadamente, no último sábado, 21, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe tem como principal público prioritário os idosos. Por este motivo e também como forma de garantir mais tempo para essa população ser imunizada, a Prefeitura de Aracaju começou a campanha antes do período oficial (segunda-feira, 23), justamente para atender a eles no momento em que se vive a pandemia do coronavírus, que os inclui como grupo de risco. Mas, há, ainda, outra situação que será atendida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS): a dos idosos acamados.

Enquanto a campanha segue o cronograma determinado pelo Ministério da Saúde (MS), paralelamente, as equipes do Programa Saúde da Família (PSF) de cada uma das 45 Unidades Básicas de Saúde (UBS) preparam a logística para atender os idosos que, acamados, são impossibilitados de se deslocar para tomar a vacina.

“Essa não é uma estratégia adotada por causa do coronavírus, é uma constante em todas as campanhas de vacinação contra a gripe porque entendemos as dificuldades de deslocamento e, portanto, dentro das nossas possibilidades, vamos até a residência do acamado para aplicar a vacina. No entanto, isso não é feito logo no início da campanha por conta da grande demanda nas unidades, o que dificulta deslocar uma equipe para o trabalho em domicílio”, afirma a coordenadora do Programa de Imunizações e de Doenças Imunoprevisíveis da SMS, Ilziney Simões.

A coordenadora explicou, ainda, que cada unidade segue uma logística própria para esse atendimento. “Cada comunidade tem um ritmo específico, então, a UBS segue o padrão próprio, ou seja, cada uma das unidades se organiza de acordo com o andamento da vacinação em cada localidade, contando, inclusive, com a reposição de vacinas, entre outros pontos importantes. Mas, é preciso frisar que o objetivo da Secretaria é não deixar nenhum idoso sem receber a vacina”, reforçou Ilziney.

Antes do final do período de vacinação do grupo, as equipes entram em contanto com os acamados ou seus familiares para agendar a data para vacinação. No entanto, de acordo com Ilziney, caso haja dúvidas, o ideal é entrar em contato com a UBS de referência para outras informações ou mesmo comunicar sobre a necessidade.

Confira aqui a lista com o endereço e telefone das UBS de Aracaju.

Foto Sérgio Silva