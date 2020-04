PREFEITURA DIVULGA RELAÇÃO ONDE HAVERÁ ENTREGA DE KITS ALIMENTAÇÃO EM ARACAJU

06/04/20 - 15:08:17

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), dá sequência, nesta semana, à distribuição dos kits de alimentação para as famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Desde o dia 30 de março, 45 escolas já foram atendidas, contemplando cerca de 20 mil estudantes.

A partir desta segunda, 6, até quarta-feira, 8, a distribuição ocorrerá em 28 escolas da rede, nos bairros Centro, Industrial, Jabotiana, Ponto Novo, Santo Antônio, Getúlio Vargas, José Conrado de Araújo, Siqueira Campos, Atalaia, Coroa do Meio, Inácio Barboza, Luzia e São Conrado, numa logística que leva em consideração a divisão administrativa da capital em oito regiões, e prioriza os locais de maior vulnerabilidade social.

Todos os 32 mil alunos matriculados na rede receberão os kits, inclusive os jovens e adultos. O kit equivale a um mês de merenda escolar e está sendo entregue levando em conta cada indivíduo, assim as famílias que possuem mais de uma criança matriculada recebem o número respectivo.

Apoio

A ação conta com o apoio logístico dos servidores lotados na Secretaria, gestores escolares, prestadores de serviços das empresas terceirizadas, Exército e Capitania dos Portos, principalmente para a garantia da ordem e do cumprimento do Decreto Municipal, no que concerne à proibição de aglomeração nos espaços públicos. Vale frisar que todos os servidores e apoiadores utilizam Equipamentos de Proteção Individual, conforme preconizam protocolos de controle da transmissão do Coronavírus.

Ainda para evitar aglomerações, haverá atendimento por turmas, respeitando os turnos de estudo do aluno, isto é, se o aluno estuda no turno da manhã, seu kit será entregue durante a manhã, e observando o limite máximo de 20 indivíduos por ambiente.

A distribuição dos kits terá início às 8h30, no turno da manhã, e às 13h, para os alunos do turno vespertino.

Canal de atendimento

A Semed manteém uma Central de Atendimento para que todos os pais ou responsáveis possam tirar suas dúvidas quanto ao processo de distribuição dos kits. Os telefones são: 3179-1538 / 3179-1574 / 98106-2969 (whatsapp).

Veja a relação das unidades de ensino:

Segunda-feira, 6

EMEI PIERRE AVERAN

EMEF MARIA DA GLORIA MACEDO

EMEF PROF. ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS

EMEI DOM HÉLDER CÂMARA

EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE

EMEI DOM JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO

EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES

EMEF DOM JOSÉ VICENTE

Terça-feira, 7

EMEF PROF. JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO

EMEI PROFESSORA NEUZICE BARRETO

EMEF ALENCAR CARDOSO

EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA

EMEF PROFª RACHEL CORTES ROLLEMBERG

EMEF PRESIDENTE VARGAS

EMEI JOSÉ GARCEZ VIEIRA

EMEF ÁGAPE

EMEI QUINTINA DINIZ

Quarta-feira, 8

EMEI PROF. NUNES MENDONÇA

EMEF ANÍSIO TEIXEIRA

EMEF PROF.a NÚBIA MARQUES

EMEI BENJAMIN ALVES DE CARVALHO

EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG

EMEF BEBÉ TIÚBA

EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO

EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS

EMEI PROFESSORA ÁUREA MELO/ZAMOR

EMEF ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO

Foto: Marcelle Cristinne