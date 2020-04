Professores de Enfermagem participam de vacinação de idosos em Aracaju

06/04/20 - 06:23:40

Com o objetivo de imunizar a população idosa, que compõe um dos principais grupos de risco do novo coronavírus, professores de Enfermagem da Universidade Tiradentes se somaram à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju na ação de vacinação por meio do sistema de drive thru, imunizando os maiores de 60 anos dentro do carro. Foram administradas 3.100 doses.

A vacina contra Influenza ofertada pelo SUS é trivalente (incluindo proteção para H1N1) e deverá imunizar boa parte da população com aplicação 67,6 milhões doses que serão distribuídas, gradativamente, em todo território nacional. Com essa cobertura vacinal será possível diminuir a contaminação por alguns vírus Influenza como também contaminação concomitante com o novo coronavírus.

Coordenadora do curso de Enfermagem, a professora Maria Pureza explicou que somente docentes participaram da ação porque as aulas práticas estão suspensas, conforme portaria do Ministério da Educação.

“Participaram os preceptores do curso de Enfermagem do Estágio Curricular supervisionado I e II. Eles estiveram das 08 às 13 horas no RioMar Shopping com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vacinando pessoas com mais de 60 anos”, informou.

Para a coordenadora, a parceria é importante e demonstra a responsabilidade social da Instituição. “É muito importante que a Academia possa estar junto nessas ações das secretarias municipal ou estadual de saúde porque nós estamos tratando da responsabilidade social, inclusive na formação dos nossos alunos. É uma parceira permanente com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria de Estado da Saúde inserindo alunos e professores para contribuir no que for possível, especialmente neste momento que a gente precisa de solidariedade e de união”, declarou, informando que está em discussão uma parceria para que profissionais da Unit ofertem treinamento de atualização aos profissionais da rede municipal.

Já a Secretaria de Saúde de Aracaju enviou nota de agradecimento destacando o empenho dos alunos e dos professores. “Em nome da SMS Aracaju, agradecemos pela presteza e o cuidado da assistência realizada pelos professores que estavam conosco na vacinação itinerante. Acreditamos que para eles também foi uma experiência ímpar, pois estamos vivenciando uma emergência em saúde pública histórica, e eles são parte dessa história de enfrentamento da pandemia do coronavírus”.

Fonte e foto assessoria