Profissionais do Huse são treinados para atuação na UTI da Covid-19

06/04/20 - 10:26:54

A equipe multiprofissional que vai atuar no atendimento dos pacientes vítimas da Covid-19 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), que possui dez leitos para cuidados intensivos do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), já está em treinamento dentro da própria unidade. A equipe para esse cuidado está composta por 25 técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros, dois médicos e cinco fisioterapeutas. Todos os leitos são referenciados para o estado de Sergipe.

De acordo com o diretor técnico do Huse, Wagner Andrade, está tudo dentro da normalidade para o funcionamento. “A UTI para a Covid-19 já está pronta e, agora, estamos treinando os profissionais sobre medidas de paramentação, higienização, intubação, como atender o paciente infectado no leito, entre outras técnicas. Tudo isso com planejamento e organização conseguimos aumentar o nosso número de leitos para pacientes vítimas da Covid-19”, salientou o diretor.

Para a gerente da Área Vermelha do Huse, Tayná Santos, levar a orientação de forma correta para os profissionais é muito importante. “A meta é levar informações e instruções corretas para os profissionais que devem estar preparados para enfrentar os desafios durante a pandemia. Quando o paciente der entrada de forma mais grave do vírus, vai precisar ser mantido na terapia intensiva para que a equipe investigue criteriosamente o quadro, por isso, é importante ter profissionais capacitados para garantir o sucesso no tratamento”, disse a enfermeira.

Fonte e foto SES