Radiopatrulha prende traficantes, apreende drogas e recupera veículos

06/04/20 - 10:40:42

Entre a sexta-feira, 03, e o domingo, 05, a Polícia Militar através do Batalhão de Radiopatrulha desenvolveu uma série de ações de combate ao crime que resultaram em: 02 suspeitos presos por tráfico de drogas em São Cristóvão, 01 preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro José Conrado de Araújo e outro no bairro Manoel Preto, que fazia dupla com um menor de idade, que também foi apreendido, 01 prisão por receptação no Santos Dumont e 02 por desobediência no bairro América e um veículo recuperado no bairro Inácio Barbosa.

As ações tiveram início na sexta, 03, quando radiopatrulheiros efetuaram as prisões de Igor Kleyton Natanael dos Santos Jesus e de Daniel Brito dos Santos pelo crime de tráfico de drogas no município de São Cristóvão.

Após abordagem policial, foi encontrado, com a dupla, 03 balanças de precisão, 400 gramas de maconha, 08 petecas de cocaína e mais meio quilo de um pó de coloração branca que não foi identificada e o caso foi encaminhado a Central de Flagrantes.

Ainda na sexta-feira, Edinarildo Santana Santos foi preso, após populares solicitarem uma equipe do BPRp e informarem que um indivíduo na Avenida Simão Aguiar estava em poder de uma arma de fogo.

Os policiais deslocaram-se ao local informado, onde avistaram o suspeito em poder de uma escopeta calibre .12 de fabricação caseira, deram voz de prisão e o conduziram à Central de Flagrantes.

No sábado, 04, um suspeito, identificado como Maylon Yago Marinho foi conduzido a Central de Flagrantes, após ter sido encontrado com ele, durante uma abordagem policial,um celular com restrição de roubo.

Outra equipe do Batalhão de Radiopatrulha localizou e recuperou, no bairro Inácio Barbosa, no final da tarde, um Jeep Renegade, de placa QKY-0900, com restrição de roubo, e que havia sido tomado de assalto no dia 03/04/2020.

Os militares que já possuíam a informação de que um veículo Jeep Renegade de placa QKY-0900 havia sido tomado de assalto na sexta, faziam buscas na Grande Aracaju, quando localizaram e recuperaram na Avenida Quirino o automóvel e o levaram até a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas.

No domingo, 05, 02 pessoas foram conduzidas a Central de Flagrantes pelo crime de desobediência, após serem contatadas por policiais do BPRp, que já haviam recebido diversas denúncias de som alto, e solicitaram que as duas pessoas baixassem o volume do som, em respeito a legislação e aos vizinhos.

A solicitação não foi atendida e com os dois suspeitos ainda foi encontrado, durante busca pessoal, 02 porções de maconha.

Já no Bairro Manoel Preto, uma equipe do Batalhão de Radiopatrulha, efetuou, no início da noite, a prisão de Emerson Santos e a apreensão de J. V. S., 17 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Após o Centro Integrado em Operações de Segurança Pública ter solicitado e informado as equipes da radiopatrulha que na Rua Vila Ana, no Loteamento São Sebastião, indivíduos armados estavam invadindo domicílios, os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade ao local e realizaram um cerco policial na área, que localizou, após diversas buscas, dois suspeitos, Emerson Santos é um menor de 17 anos.

A dupla tentou empreender fuga e arremessou um revólver calibre .38 com 06 munições intactas do mesmo calibre no telhado de uma casa.

Iniciou-se um acompanhamento policial, que interceptou os suspeitos, e uma varredura no local, onde foi encontrada arma de fogo.

O caso foi conduzido a Central de Flagrantes.

Colaboração e foto de SD Oliveira Filho