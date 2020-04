Rogério sugere o FPE emergencial a Estados fragilizados

06/04/20 - 18:27:12

Dentre as medidas apresentadas pelo Senador Rogério Carvalho (PT-SE) em auxílio aos Estados que se encontram fragilizados economicamente perante a pandemia do Coronavírus, o repasse em caráter emergencial do FPE – Fundo de Participação dos Estados, é imprescindível e deve ser feito imediatamente.

Após as declarações do governador Belivaldo Chagas (PSD-SE), na manhã desta segunda-feira, 6, que expôs a abrupta queda da receita no Estado do Sergipe, o Senador Rogério não mediu esforços e está em reunião durante todo o dia com demais líderes no Senado buscando soluções imediatas que socorram os cofres públicos estaduais.

Além do aumento dos investimentos em saúde pública, preventiva e de tratamento, a necessidade do isolamento social fez com que diminuísse a arrecadação estadual.

“É necessário uma movimentação urgente do governo federal, para a liberação do repasse das duas parcelas do FPE propostas no projeto que apresentei, e das emendas parlamentares para que possamos socorrer nossos Estados.”, afirmou o Senador, que só de emendas parlamentares, destinou mais de R$ 25 milhões para segmentos da saúde, e acredita que com estes recursos liberados mais o FPE muitos estados conseguirão manter as ordens financeiras até que a situação comece a se normalizar.