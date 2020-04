Rosman Pereira será candidato a vereador pelo PP em Aracaju

06/04/20 - 06:52:20

O ex-presidente da CODISE e ex-secretário de Estado do Planejamento, Rosman Pereira, filiou-se ao PP, partido presidido no estado pelo deputado federal Laércio Oliveira.

Rosman confirmou sua pré-candidatura a vereador de Aracaju, com uma pauta que prevê a discussão do crescimento urbano, inovações tecnológicas e oportunidades de empregos e empreendedorismo.

Bastante ligado ao presidente em exercício do MDB de Sergipe, Sérgio Reis, Rosman disse que sua ida faz parte de um entendimento maior, estabelecendo uma unidade entre as siglas, que estarão no mesmo agrupamento político na capital.

Segundo Sérgio Reis, MDB e PP farão parcerias em outros municípios, sempre buscando o fortalecimento das siglas e das bandeiras em comum.