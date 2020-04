Capitão Samuel sugere redução de salários de deputados e 20% do duodécimo dos poderes

06/04/20 - 17:08:44

O estadual capitão Samuel Barreto está defendendo que a classe política e os demais Poderes, em todas as esferas, deveriam encontrar uma forma de contribuir para minimizar os impactos provocados pelo Coranavírus.

Para isso, Samuel disse nesta segunda-feira (06) que “além da redução de salário defendido pela colega Maria Mendonça, eu defendo a redução de 20% do valor do duodécimo repassados aos poderes nos meses de abril, maio e junho, ou seja, 20% dos repasse de todos os poderes”, defende capitão Samuel.

O deputado explicou defende a redução dos salários dos políticos, bem como os repasses para o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Defensoria Pública Estadual e a própria Assembleia Legislativa.

Samuel diz que “essa redução de vinte por cento fica com o executivo para enfrentar essa crise. Além da redução de salário, que deixar claro que defendo a redução do duodécimo para os poderes para auxiliar o governo no combate a essa crise que está assolando o mundo, inclusive o nosso Sergipe. É preciso que os poderes façam suas economias nesses tempos de crise”, disse capitão Samuel.

O deputado conclui afirmando que “esse é o momento de cada um, numa demonstração de solidariedade e cumprimento do papel de bem servir à sociedade, fazer a sua parte, e para que isso aconteça sugiro que esforço inicie na classe política e nos poderes”, afirmou.