SEBRAE DISPONIBILIZA OS SERVIÇOS DIGITAIS GRATUITOS AOS EMPREENDEDORES

06/04/20 - 14:21:37

Entre as opções estão a criação de e-commerce, sites e peças para redes sociais

A crise do coronavírus trouxe profundas mudanças na rotina dos empreendedores sergipanos. Com o fechamento temporário dos seus estabelecimentos, muitos empresários precisam investir na utilização de outros canais de comunicação para continuar fazendo negócios e garantir o faturamento diário.

Atento a essa realidade e buscando auxiliar os proprietários de pequenos negócios a melhorar sua presença no ambiente digital, o Sebrae passou a disponibilizar gratuitamente uma série de serviços nas áreas de comunicação visual e inserção digital.

As ações são realizadas por meio do Sebraetec, um programa criado pela instituição para viabilizar a oferta de soluções de inovação aos microempreendedores individuais, proprietários de microempresas, empresas de pequeno porte, além de produtores rurais e artesãos.

Entre os serviços que estão sendo oferecidos gratuitamente estão a criação de artes para postagens nas mídias sociais, banner virtual, artes para email marketing, etiquetas para embalagem delivery, voucher para compras antecipadas e artes de cardápio virtual.

O programa também irá viabilizar o desenvolvimento de websites e a implementação de e-commerce, permitindo que os empreendedores também possam comercializar seus produtos e serviços em lojas virtuais. Um outro serviço oferecido é o de identidade visual da empresa, permitindo a criação da marca e a sua aplicação em cartões de visitas, uniforme e papelaria. A relação completa está disponível no site www.sebraesergipe.com.br.

” Por meio do Sebraetec normalmente subsidiamos 70% do investimento que o empresário precisa fazer para ter acesso ás nossas soluções. Entendendo nesse momento as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos pequenos negócios, estamos arcando com todo o valor de forma a auxiliá-los nesse momento tão difícil”, explica a gerente da Unidade de Soluções Empresariais do Sebrae, Jayna Soares.

Como solicitar

Para ter acesso às soluções, o empresário deve entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae por meio do telefone 0800-570-0800 e informar o seu CNPJ e os serviços de sua preferência. O limite de demanda por empresa é de R$ 5mil.

Após o preenchimento do cadastro, as solicitações serão encaminhadas aos provedores de soluções tecnológicas do Sebrae, que terão o prazo de 7 a 15 dias para entregar os materiais a depender da complexidade do pedido.

Lembrando que somente empreendedores devidamente formalizados, ou seja, com CNPJ, poderão usufruir do benefício. É importante ressaltar ainda que a instituição disponibiliza apenas as artes, não se responsabilizando pela confecção de uniformes ou panfletarias e nem custeia as despesas de hospedagem, manutenção e atualização dos sites.

Para as empresas interessadas em atuar como provedoras de soluções tecnológicas, o Sebrae informa que está aberto um edital para cadastro de pessoas jurídicas. Todas as informações estão disponíveis no site www.sebraesergipe.com.br.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria