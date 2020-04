TENTATIVA DE ASSALTO TERMINA COM ASSALTANTE MORTO NO SANTA MARIA

06/04/20 - 09:12:22

Um assaltante morreu neste domingo (05) após uma tentativa de assalto e que terminou com a morte de um homem identificado como José Daniel Leite Batista, 24 anos, no bairro Santa Maria.

As informações que, ao anunciar o assalto, a vitima reagiu e efetuou o disparo atingindo o assaltante que morreu no local. As informações são de que o assaltante tinha várias passagens pela polícia.