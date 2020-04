Vereador Anderson de Tuca deixa PRTB e confirma ida ao PDT

06/04/20 - 06:33:53

Na tarde do dia 2 de março. o vereador Anderson de Tuca compareceu ao Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para confirmar a sua filiação ao partido. Desta forma, o parlamentar deixa o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e se soma ao PDT, objetivando a busca de novas perspectivas de atuação política.

“É um momento no procuro buscar novos horizontes, com a certeza que devo sempre buscar o que é melhor para a nossa cidade, como sempre fiz por todos os lugares onde passei”, diz Anderson de Tuca.

Com vista no viés do Partido, que tange a elaboração de projetos e programas que pretendem viabilizar as políticas e ações necessárias para a recuperação do país, o vereador acredita que sua ida ao PDT é um momento de recomeço.

“Acredito que a minha filiação seja mais um desafio. É uma nova casa e um recomeço para mim. Porém, carrego a mesma vontade e o mesmo amor de trabalhar em prol da nossa cidade e dar apoio para quem mais precisa: o cidadão. Enquanto parlamentar, defenderei sempre esta causa, independente de Partido”, frisa Anderson.

Por Neto Menezes

Foto: Agência CMA