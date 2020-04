Zezinho no PSD: a casa é nova, mas a luta pelo meu povo continua firme

06/04/20 - 16:31:36

Confirmando sua militância em um novo partido político, o PSD, o vereador Zezinho do Bugio destacou que o trabalho pela cidade, principalmente, nas comunidades mais carentes vai continuar. O parlamentar destacou ainda que “agora o espaço será ainda mais amplo para tal ação”. O mais novo psdista oficializou filiação na última semana.

Segundo Zezinho, o Partido Social Democrático tem um grande legado na luta social. “A escolha pelo PSD se deu após compreendermos a missão que o partido travou ao longo dos anos para com os mais necessitados. Quem nos acompanhou nestes primeiros anos de mandato, percebeu que estivemos voltados, sobretudo, para quem mais precisa em todas as comunidades da nossa capital. Nesta nova casa, teremos ainda mais espaço para contribuir com a Aracaju que sonhamos”, exaltou Zezinho.

Além disso, o vereador explicou também que suas bandeiras serão mantidas. O esporte é um deles. “Em nosso mandato se tem um projeto que levo a sério é o esporte. Ele traz vida e oportunidade; retira crianças, jovens e adultos das drogas. Outra bandeira do nosso mandato é a causa pela valorização dos nossos policiais. O partido já me deu carta branca na potencialização destas lutas em nosso mandato”, ressaltou.

O parlamentar também aproveitou para agradecer ao diretório estadual do antigo partido. “Ao PTB só me resta agradecer pela acolhida. Sabemos que o PTB, por ser da oposição, não nos caberia mais. Não tenho dúvidas que o prefeito Edvaldo tem realizado um grande trabalho e nós queremos continuar ajudando-o na reconstrução de Aracaju. Agora, no PSD, teremos a garantia na continuidade dos avanços que Aracaju precisa”, finalizou Zezinho do Bugio.

Por Marcos Simões

Assessoria de imprensa do parlamentar