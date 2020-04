Adolescente morre e dois homens são presos durante operação policial em Pirambu

07/04/20 - 08:39:56

Uma ação policial para combater o tráfico de drogas, terminou com um adolescente e dois homens presos em Pirambu na manhã desta terça-feira (7).

Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato de uma criança de 11 anos, no mês de em um assentamento do município. Este crime provocou uma operação deflagrada pela Polícia Civil e que foi comandada pelo delegado Wanderson Bastos.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, o adolescente que morreu no confronto, tinha passagens pela polícia e era suspeito por dois atos infracionais similares a homicídio.

Durante a ação policial, ele reagiu disparando contra os policiais, foi baleado, socorrio, mas não resistiu e morreu.

As investigações apontam que ele teria planejado a morte da criança, motivado pela disputa de tráfico de drogas.