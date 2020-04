Belivaldo diz que nada será flexibilizado até dia 16, apesar do virus estar sob controle

Durante o ‘Papo Reto” realizado nesta terça-feira (07), através do canal na internet, o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse que pelo acompanhamento que vem fazendo “ estamos com os casos de coronavírus sob controle, mas as medidas precisam ser respeitadas”. Mas avisou que “até o dia 16 deste mês nada será flexibilizado”.

Belivaldo Chagas antecipou que vai fazer todos os esforços paraconter a expansão do coronavirus, “inclusive podendo até requisitar leitos da rede particular, para que seja atendido todos aqueles que estejam contaminados ou tem contraído a doença”.

O governador disse ainda que tem família e ” sei que vocês têm também”. Insistiu no pedido de que “evitem as aglomerações, mesmo familiares”. E foi incisivo “respeitem as recomendações, mesmo que estejam sem os sintomas. Estamos monitorando todos os casos, mas precisamos da consciência de todos”, exortou.



Belivaldo Chagas também falou sobre o Case e disse que as pessoas já estão recebendo os medicamentos em casa através das regionais, facilitando a vida de todas elas e evitando o deslocamento do interior para Aracaju.

Aproveitou para apresentar “o nosso cartão social, o ‘Cartão Mais Inclusão’, para pessoas em situação de extrema pobreza, cadastradas no CadÚnico. Serão quase 25 mil pessoas beneficiadas num primeiro momento, mas esse número deverá ser ampliado”.

07/04/20 - 18:26:29