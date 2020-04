CAU SERGIPE EMITE CARTA EM APOIO AOS ARQUITETOS URBANISTAS SERGIPANOS

07/04/20 - 15:05:39

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) presta solidariedade à sociedade, em especial, à sua comunidade profissional afetada direta ou indiretamente pela grave situação que passam o mundo e o Brasil.

Como forma de incentivo ao trabalhador autônomo, neste momento delicado, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) vai solicitar apoio aos gestores públicos, que realizem processo seletivo para convocação de profissionais autônomos e/ou empresas de arquitetura e urbanismo, a fim de elaborarem projetos emergenciais voltados à saúde.

O principal objetivo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) é apoiar os arquitetos urbanistas do estado, na tentativa de amenizar as dificuldades econômicas causadas pela suspensão – por meio de decreto estadual, de todas as atividades presenciais, em período de quarentena da pandemia da Covid-19 – que levou também ao fechamento temporário dos escritórios e empresas da área de arquitetura e urbanismo.

O CAU/SE também busca informações sobre colegas que contraíram a doença Covid-19 ou têm familiares infectados pelo novo coronavírus e segue à disposição para apoiar os profissionais nessas circunstâncias, ajudando a preservar vidas.

Caso você ou algum de seus familiares estejam com a Covid-19, informe-nos pelo canal de atendimento ([email protected]), para que as providências, que estiverem ao alcance do CAU/SE, sejam tomadas. A contribuição de todos é fundamental para sair dessa grave situação.

Ao tempo em que este Conselho reitera que fica à disposição para dialogar e planejar estratégias com a finalidade de auxiliar a categoria, inclusive de buscar linhas de crédito, para amenizar os impactos econômicos nos lares dos profissionais sergipanos da área de arquitetura e urbanismo.

Da assessoria