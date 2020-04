DEFESA CIVIL DE ARACAJU EMITE ALERTA DEVIDO A ALTA DA MARÉ NOS PRÓXIMOS DIAS

07/04/20 - 05:08:23

Diante da indicação de maré alta, que se inicia nesta segunda-feira, 6, e segue até o próximo sábado, dia 11, a Prefeitura de Aracaju emitiu alerta à população através do Serviço SMS da Defesa Civil. O órgão, vinculado a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), atuará no monitoramento das regiões com histórico de inundação, para adotar as providências que sejam necessárias à redução de transtornos para a população.

A mensagem envida nesta manhã para mais de 35 mil telefones cadastrados, na capital, chama a atenção para o horário de pico da maré, que ocorrerá por volta das 15h, de hoje, alcançando 2.3 metros.

Entre a terça-feira, dia 7, e a quinta-feira, 9, a maré deve atingir 2.4 metros, variando progressivamente das 15h54 até às 17h20. Já na sexta-feira, o nível começa reduzir, chegando a 2.3 metros às 18h05. No sábado, às 18h50, fica ainda mais baixo, com 2.1m.

“A alta ocorre, sempre, no período da tarde, entre as 15h e 18h, cada dia em cerca de 40 min a mais. Duas horas após o horário do pico é provável que essa maré já tenha iniciado o seu processo de vazão de maneira intensa”, explica o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado.

Ainda de acordo com o coordenado, os locais mais afetados, na Zona Sul, são as regiões da Praça da Imprensa e arredores do canal da avenida Anísio Azevedo. Na Zona Norte, a região do Bugio demanda mais atenção, mais especificamente no loteamento Estrela do Oriente.

“A orientação para quem mora em residências próximas a essas localidades é de que, se puder, deve ficar em casa. Se estiver fora, evitar retornar nos horários de pico da maré, por risco de inundação de algumas ruas”, frisa Prado.

A Defesa Civil de Aracaju estará monitorando as regiões e de prontidão para atendimento às demandas que possam surgir, inclusive, através do serviço emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

A Prefeitura de Aracaju vem reforçando as ações preventiva, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), de maneira a intensificar os trabalhos de otimização do sistema de drenagem e limpeza, nas localidade mais vulneráveis.