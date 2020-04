Direção da Apae Aracaju anuncia retorno das atividades a partir desta terça

Na manhã desta segunda-feira, 6, a direção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae Aracaju, anunciou, por meio de comunicado nas redes sociais, o retorno das atividades a partir desta terça-feira, 7. No regresso, a entidade contará com uma equipe de saúde de retaguarda, atenta às necessidades do setor. Enquanto isso, profissionais de outros setores ou que fazem parte do grupo de risco se manterão na modalidade de teletrabalho. Ainda no comunicado, a entidade ressalta que a decisão partiu diante da orientação dada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, para a volta dos serviços de reabilitação prestados pela Apae Aracaju.

A presidente da entidade, Gilda Amâncio, ressaltou as medidas que serão tomadas em nome da segurança dos colaboradores. “Vamos fornecer materiais de proteção, ambientes devidamente higienizados e seguiremos as recomendações do Ministério da Saúde. Estamos vivendo um momento nunca visto, mas todas as providências necessárias serão tomadas para que todas as pessoas que fazem a Apae Aracaju possam desempenhar seus papéis no melhor ambiente possível. Na área de saúde estamos com uma equipe de retaguarda preparada para o trato dos pacientes e orientados para as ações nesse cenário. E a equipe de telemarketing volta às atividades durante meio período para que possamos retomar a buscar por doações, já que estamos numa fase de queda significativa”, afirmou.

Confira, abaixo, o comunicado completo:

“COMUNICADO

RETORNO DAS ATIVIDADES

Queridos pais ou responsáveis,

Diante de tudo que o mundo vem passando, considerando os riscos e disseminação do coronavírus, sabemos que é preciso redobrar a atenção e só sair de casa se for por extrema necessidade.

Apesar disso, após reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Aracaju, na última quinta-feira, dia 2 de abril, fomos orientados a RETORNAR ÀS ATIVIDADES relacionadas ao serviço de reabilitação, a partir desta TERÇA-FEIRA, dia 7, sob pena de interrupção no convênio “Viver sem Limites” do Ministério da Saúde, gerenciado pelo município.

Todavia, seguindo as mesmas orientações, manteremos diariamente, uma equipe de saúde em retaguarda para as necessidades do setor. Os casos de pacientes que se enquadrem na condição de risco emitente para o coronavírus, devido à baixa imunidade, ou alguma outra situação desfavorável devido à deficiência ou, ainda, que já estejam com algum sinal de gripe, deverão receber orientações dos nossos profissionais por telefone ou chamada de vídeo.

Ao mesmo tempo, a Apae Aracaju resolveu manter em casa, os demais profissionais que não atuam nessa área, ou que fazem parte do grupo de risco, que executarão as suas tarefas na modalidade de teletrabalho.

Além disso, devido a queda muito significativa na arrecadação, por conta da baixa nas contribuições, o setor de TELEMARKETING também retornará, porém, atendendo das 8h às 11h30, por telefone e mantendo o horário dos motoboys nos dois turnos.

Salientamos que, para todos os profissionais que estarão em atividade na sede da entidade, serão fornecidos os materiais de proteção, a devida higienização no espaço, além de ser respeitada as regras de distanciamento social, a fim de diminuir as chances de contaminação para a COVID-19.

Desde já, agradecemos as compreensão de todos e mais uma vez alertamos, se você não tem necessidade extrema de sair de casa, permaneça onde está. Fique em casa por você, pela sua família e por nós.

Atenciosamente,

À Direção.”

Fonte: Assessoria de Comunicação da Apae Aracaju.