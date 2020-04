FEIRAS SÃO MONTADAS PARA A VENDA DE PEIXES PARA SEMANA SANTA EM ARACAJU

07/04/20 - 17:49:44

Os consumidores que desejarem comprar peixes e frutos do mar, mantendo a tradição da Semana Santa, poderão se dirigir a uma das três feiras montadas especificamente para esta ocasião.

Elas funcionarão na Praça de Eventos dos mercados centrais, nos dias 8, 9 e 10; no bairro Bugio na quinta e sexta, dias 9 e 10; e no bairro América no dia 10. No Bugio e América, a comercialização ocorrerá no local de realização das feiras livres – que permanecem suspensas, atendendo o decreto nº 6.111/2020, que estabelece medidas de enfrentamento de emergência da saúde pública decorrentes da pandemia do coronavírus.