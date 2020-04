Funcap homenageia profissionais no Dia do Jornalista em Sergipe

Informar, apurar, noticiar e questionar. Estes são alguns dos verbos que fazem parte do cotidiano do profissional da comunicação. Nesta terça-feira, 07 de Abril, é comemorado o Dia do Jornalista e o Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), parabeniza os comunicadores pelo trabalho diário em busca dos fatos reais repassados a sociedade.

A Aperipê Tv, emissora pública, completou em 2020, 35 anos de contribuição social e cultural ao povo sergipano. “A data nos permite homenagear e, principalmente, agradecer. Agradecer a todos que passaram pela Aperipê e os atuais profissionais que continuam mantendo viva a nossa tv pública, proporcionando informação e cultura para todo o estado”, afirma a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

De acordo com o diretor de Radiodifusão da Funcap, Chiquinho Ferreira, o dia-a-dia do jornalista é cercado de desafios baseado na apuração dos acontecimentos. “O profissional da comunicação está vivenciando um momento bastante desafiador por conta da pandemia do covid-19, já que muitos estão nas ruas com o objetivo de levar o esclarecimento tão importante que a população necessita. Parabenizo a todos os comunicadores, pois temos um papel imprescindível na sociedade e a boa informação é a grande vacina”, salienta.

Marjones Pinheiro é coordenador de jornalismo da Aperipê Tv e enfatiza que o ofício é vocação. “Denomino como uma missão, um trabalho diário que exige muita paciência e responsabilidade. Penso nele como minha parcela de contribuição à nossa sociedade, carente de absolutamente tudo. Inclusive de informação que, hoje, mais do que nunca, é direito de todos. Infelizmente, muitos cidadãos não reconhecem o valor e a necessidade do jornalista, além do trabalho precioso feito por ele”, diz.

Selma Souza não esconde a satisfação por integrar a equipe de jornalismo da Aperipê Tv. “Me sinto muito feliz em poder exercer minha profissão de forma ética e transparente. Em tempos de fake news, um dos grandes desafios para nós, jornalistas, é exercer a profissão com compromisso e credibilidade, princípios base de todos que fazem a Aperipê TV”, explica.

Consagrado na área do jornalismo, o editor do site Universo Político, Joedson Telles demonstra como profissional e telespectador sua admiração pela emissora. “É perceptível que a Fundação Aperipê, mesmo numa época de escassez de recursos, tem avançado de forma relevante nos últimos anos e prestando, assim, um importante serviço ao público, sobretudo pela linha jornalística incontestável. O casamento entre uma gestão que busca a excelência e o compromisso do seu quadro de jornalistas e demais servidores, soa como o combustível que faz a máquina funcionar tão bem. Sergipe está de parabéns pela genuína Fundação”, reitera.

Reconhecimento

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE), produziu um spot institucional alusivo ao Dia do Jornalista na ideia de vincular nos intervalos comerciais da programação da Aperipê AM e FM, em respeito às normas estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho dos Jornalistas.

Para o presidente do SINDIJOR, Edmilson Brito, o compromisso com a informação será sempre destaque. “Quem está na profissão é porque ama e acredita no importante papel do jornalismo na defesa da democracia e no relevante serviço em deixar as pessoas bem informadas. O sindicato continuará na luta pela retomada da obrigatoriedade do diploma de nível superior para jornalistas e outros pleitos. Parabéns a todos os colegas”, conclui.

