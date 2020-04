OAB-SE e Conselho Federal de Enfermagem realizam vistoria na UPA Fernando Franco

07/04/20 - 06:04:00

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, através da sua Comissão de Direitos Humanos, realizou visita em conjunto com o Conselho Federal de enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco, após receber denúncias de irregularidades na prestação do serviços em atendimento a pacientes com sintomas evidentes de Coronavirus (COVID-19).

Acompanhado pela representante do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) Irene Ferreira, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe, Robson Barros e os membros do Núcleo de saúde, Rodrigo e Welma, estiveram presentes na unidade de saúde onde foi constatada situação preocupante na Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco, envolvendo profissionais da Saúde em atendimento aos pacientes com sintomas sugestivos de Coronavirus.

Segundo Robson , os profissionais de saúde, relatam restrição de EPis necessários para o atendimento de pacientes com sintomas de COVID 19. O momento é de união de forças na prevenção e contenção do vírus.

Segundo Irene Ferreira, representante do COFEN além da restrição ao acesso de EPIs ser uma realidade, também há sérios problemas no fluxo de atendimento e não há definição clara em todos os membros das equipes dos procedimentos operacionais padrão, ou seja, o que deve ser feito, em determinada situação.

Outro aspecto relevante a ser apontado é queixa por parte dos profissionais é da falta de treinamento das equipes para lidar com a Covid19

A OAB/SE ciente do grave problema encaminhou nesta segunda-feira, 6, relatório de constatação e pedido de providências, ao Ministério Público Estadual e ao Município de Aracaju .

A OAB/SE acompanhará o desenrolar dos fatos e a implementação das medidas saneadoras, finalizou Robson Barros.

