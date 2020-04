PETROBRAS PREVÊ PRODUÇÃO DE 2,O7 MILHÕES DE BARRIS POR DIA

Em nota, a companhia informa que faz acompanhamento diário

O patamar de produção de petróleo no Brasil para o mês de abril é de 2,07 milhões de barris por dia (bpd). A nova estimativa de produção mensal aprovada pela Petrobras inclui as reduções divulgadas nos dias 26 de março e 1º de abril.

Em nota, a companhia informou que fará acompanhamento diário da projeção de produção. Conforme os resultados poderá elevar ou diminuir as restrições para garantir a produção média do volume aprovado de 2,07 milhões bpd em abril.

“A companhia segue monitorando o mercado e, em caso de necessidade, realizará novos ajustes, sempre garantindo as condições de segurança para as pessoas, operações e processos”, completou a empresa.

A Petrobras informou que manterá os mercados informados sobre futuros movimentos.

Descoberta

Hoje (7) também, a Petrobras revelou uma nova descoberta. Dessa vez, a companhia identificou a presença de óleo em poço exploratório do bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, localizado na Bacia de Campos.

O poço, chamado informalmente de Natator, se localiza a 130 km da cidade de Macaé, no norte fluminense, em profundidade d’água de 1.080 metros. Segundo a empresa o petróleo foi constatado em reservatórios carbonáticos da seção pós-sal. “Os dados do poço serão analisados para melhor direcionar as atividades exploratórias na área e avaliar o potencial da descoberta”, diz Petrobras em nota.

De acordo com a companhia, o bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, foi adquirido na 5ª Rodada de Partilha de Produção em setembro de 2018. Ele está inserido no Polígono do Pré-sal, sob regime de partilha de produção. A Petrobras é operadora do bloco com 100% de participação. A gestora é a Pré-sal Petróleo S.A.