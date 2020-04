PM DIVULGA IMAGEM DE DUPLA QUE REALIZA ASSALTOS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

07/04/20 - 09:03:40

A policia militar, através do 5º BPM, divulgou nesta terça-feira (07) a informação de que dois homens, em uma motocicleta, estão realizando vários assaltos pelas ruas ddo conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pelos militares são de que a dupla se aproxima em uma motocicleta e o carona desce da moto e se aproxima das vitimas, rouba os pertences das pessoas e foge tomando rumo ignorado.

A equipe do 5º BPM divulgou as imagens e pede apoio da população para tentar localizar os assaltantes.

Quem tiver alguma informação pode enviar para o 190 ou 181.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 5º BPM