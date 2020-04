POLICIAIS DO 5º BPM AGEM RÁPIDO E EVITAM QUE MULHER COMETA SUICÍDIO

07/04/20 - 12:46:37

A ação rápida dos policiais militares conseguiu evitar que uma mulher cometesse suicídio no conjunto Marcos Freire I, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Os militares foram informados no final da manhã desta terça-feira (07) sobre o caso e de imediato se deslocaram para a residência onde a mulher, de posse de uma faca e vários comprimidos, ameaçava tirar a própria vida.

Após várias tentativas, os policiais conseguiram tirar a faca dela e em seguida chamaram uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pra acompanhar a mesma até o hospital.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 5º BPM