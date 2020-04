Rogério diz que PEC do Orçamento de Guerra terá ajustes

07/04/20 - 22:11:25

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse ao site O Antagonista, nesta terça-feira (07), que a PEC do Orçamento de Guerra deverá ser aprovada na próxima segunda-feira (13), mas com ajustes, sobretudo no dispositivo que amplia os poderes do Banco Central.

– É óbvio que há alguns artigos nos quais nós pretendemos fazer alterações. Muitos senadores estão pensando parecido. Há um artigo que permite ao Banco Central a compra de títulos que podem não ter nenhum valor de face, exemplificou.

Para Carvalho, a aprovação da PEC do jeito que saiu da Câmara poderia representar “jogar dinheiro público, em momento de crise, para tapar rombo de operações mal feitas no passado”.

“Vamos tentar reduzir qualquer tipo de dano à economia e se concentrar em garantir a segurança jurídica aos agentes públicos durante a pandemia.” O senador também afirmou que essa deverá ser “a única PEC a ser votada” neste tempo.