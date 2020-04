SETRANSP ALERTA OS USUÁRIOS PARA QUE EVITEM USAR O COLETIVO EM PÉ

07/04/20 - 07:54:43

O Seteransp divulgou uma nota informando que apenas 28% dos usuários regulares de ônibus continuam a fazer o uso diário e que 78 desapareceram com a crise gerada pelo coronavirus.

O Setransp apela para que esses usuários não entrem nos usuário para fazer percursos em pé.

Leia a nota na íntegra:

Nota Setransp

“O Setransp e as empresas de ônibus do transporte público coletivo de Aracaju têm unido esforços para atender a população neste período de pandemia, conscientizando os passageiros para evitar a aglomeração. As empresas disponibilizaram colaboradores para fazer o ordenamento de filas nos terminais e também orientar a todos sobre a necessidade de se manter o limite máximo nos ônibus, com apenas pessoas sentadas, conforme Decreto Estadual. Bem como, vêm disponibilizando a frota com redução de 30% nos dias úteis e 50% nos finais de semana, conforme Decreto Municipal no intuito de conscientizar a população a não sair de casa caso não seja extremamente necessário.

Contudo, o serviço de transporte público coletivo de Aracaju vem registrando, desde que se iniciou o período de quarentena com fechamento do comércio, das indústrias e escolas, uma grande queda de demanda de passageiros. Atualmente, essa redução marca 72%, ou seja, somente 28% da demanda habitual tem utilizado o serviço – uma realidade exemplificada com terminais e pontos praticamente vazios em boa parte do dia. Todavia, é necessário que haja a conscientização daqueles que necessitam sair de casa, para que nos horários de pico respeitem as orientações de limite máximo, não ultrapassando a quantidade de pessoas sentadas, evitando com isso a aglomeração nos ônibus”.