Tiradentes Innovation Center produz equipamentos de proteção para profissionais da saúde

07/04/20 - 05:49:46

Com a escassez do material no mercado para atender as unidades e profissionais da saúde em Sergipe durante a pandemia do Covid-19, o Tiradentes Innovation Center, idealizado com a missão de fomentar o empreendedorismo e inovação em Sergipe e buscar soluções para os problemas reais da Educação, ampliou o foco da busca por respostas e se somou a uma rede de proteção que congrega diversas instituições sergipanas, com o objetivo de produzir Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para profissionais que atuam na linha de frente na saúde em Estado.

Idealizado pela professora Stephanie Kamarry, que coordena um trabalho social dedicado a crianças, o projeto “Cuidar de quem cuida da gente” tem como foco a preservação da saúde de profissionais que atuam em benefício da saúde da população. O fruto dessa mobilização e esforço coletivo de instituições, a exemplo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Innovation Center, Instituto Federal de Sergipe (IFS) e SergipeTec, já possibilitou a fabricação de máscaras e equipamentos similares por meio da impressão 3D. Os insumos são entregues à Secretaria de Estado da Saúde que faz a distribuição nas unidades de atendimento.

Segundo Domingos Machado, diretor de Inteligência Competitiva e Inovação do Grupo Tiradentes, a rede reúne cerca de 50 impressoras 3D. “Nós começamos com duas impressoras e, na sequência dobramos a quantidade de equipamentos com o objetivo de atender essa demanda. Cada minuto é importante na luta contra a erradicação dessa pandemia”, disse.

No Innovation Center, os EPIs são produzidos no Espaço Maker, sob a coordenação de Marcelo Maynard. O trabalho é acompanhado pelo professor Dr. Richard Halti Cabral, coordenador do curso de Medicina e pela professora Wanessa Lordelo, diretora adjunta de Saúde da Unit. Desde o início da empreitada já foram fabricados mais de 150 protetores faciais, conhecidos como face shield, e mais 500 viseiras. Além disso estão sendo realizados testes de novos materiais de proteção com a produção de protótipos que serão validados pela Secretaria de Estado da Saúde.

