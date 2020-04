Vereador chama a atenção para a prevenção dos PM’s e os impactos na economia

07/04/20 - 14:50:12

No programa “Nas Ruas”, na noite desta segunda-feira, 06, o vereador Cabo Amintas (PSL) conversou informalmente e interagiu com alguns seguidores de suas redes sociais para falar sobre as medidas de proteção contra a covid-19 que estão sendo empregadas em diversos segmentos.

Amintas conversou durante a live através de vídeo chamada com o cabo Will Guerreiro que reafirmou a importância do isolamento social. “Esse não é um momento para brigar por questões políticas, agora devemos somar forças para vencer um inimigo invisível. Nós, policiais, nunca trabalhamos tão tensos quanto agora. Prefiro trocar tiro com vagabundo nas ruas do que lutar contra esse vírus”, declarou Will.

O parlamentar se mostrou preocupado e chamou a atenção da possibilidade de contaminação dos policiais militares que estão nas ruas trabalhando e também, com os micro empresários que precisam de ajuda para se manter durante a pandemia.

“Me preocupo com o colega do 1° Batalhão da Polícia Militar de Sergipe que foi contaminado pelo coronavírus , inclusive fiz uma doação para essa companhia e outras. Não queremos que mais policiais se contaminem. Hoje passei de carro por algumas ruas de Aracaju e vi que alguns estabelecimentos comerciais estavam sendo fechados por policiais, que apenas estão cumprindo ordens. É lamentável saber que em meio à pandemia algumas pessoas não têm consciência do risco que correm, mas também é triste saber que esses micro empresários vão passar necessidade se não abrirem as portas. Alguma coisa precisa ser feita, podia começar pelos bancos, por exemplo o Banese que ainda não tomou nenhuma medida para amenizar as dívidas ou linha de crédito para os seus correntistas”, afirmou Amintas.

Em seguida, também conversou com o cantor e compositor, Lairton, que estourou com o sucesso “morango do nordeste”. O cantor, que é do Maranhão, acompanhou a live através do Instagram e disse que estava na casa de sua mãe, onde estão seguindo a recomendação de isolamento social, mas faz questão de acompanhar o trabalho do vereador Cabo Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas

Foto: Arquivo da CMA