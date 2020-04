Guarda Municipal de Rosário Evita ação de suspeitos no município

08/04/20 - 05:55:13

A Guarda Municipal de Rosário do Catete foi informada na tarde desta terça-feira (07) foi informada que um veículo Idea de cor Branca, circulando nas proximidades da Rodoviária municipal com cinco indivíduos em atitude suspeita.

Imediatamente o Secretário Batista informou o fato a equipe de plantão da Polícia Militar do destacamento de Rosário, em contínuo iniciou buscas com o CMT Josenildo e a equipe do Grupo de Operações Táticas (GOT) composta por GMs Jussimara, Antônio e Souza, onde localizou o veículo suspeito no trevo de Rosário, próximo a um veículo de um Taxista do município.

Durante abordagem, os suspeitos foram devidamente identificados, após pesquisas no BNMP não constatou mandado de prisão para eles. informaram que estavam aguardando a irmã de um dos suspeitos, a qual estava em uma Topic de Glória para Rosário, a qual chegou minutos após abordagem.

Segundo o proprietário do táxi, os suspeitos se aproximaram do seu veículo perguntando sobre distância entre os municípios, momento qual a equipe chegou realizando abordagem.

GM Recupera Celular e Prende Assaltante em Flagrante.

Ainda na terça-feira, a Guarda Municipal foi acionada pela vítima de assalto, a qual relatou ter sido abordada na rua Roberto Dias, por um indivíduo de camiseta cinza, bermuda e bastante agressivo.

A equipe do Grupo de Operações Táticas (GOT) realizou buscas localizando o assaltante no Bairro Agrovila, em via pública momento que foi abordado o autor confessou o crime conduzindo a equipe para residência de Pedro, na Av. Humberto Gomes.

Com o receptador foi encontrado o aparelho celular modelo Moto-C, Pedro afirmou que comprou por 20 reais das mãos de Guga morador do conjunto Incra, o qual está no regime semi aberto, retornará ao sistema penitenciário.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos para delegacia plantonista de Itabaiana.

Fonte e foto GMRC