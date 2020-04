Aula inaugural de Biomedicina aborda cenários de atuação profissional

08/04/20 - 11:06:11

O encontro solidário arrecadou alimentos que foram doados para ONG que acolhe pacientes adultos com câncer

A aula inaugural do curso de Biomedicina, realizada no início de março, além de muita informação, resultou ainda em uma onda de solidariedade. Para a mesa-redonda “As habilitações do biomédico no diagnóstico e terapêutica do Câncer”, a coordenação do curso convidou três egressos da Unit. A biomédica Luciana Pinheiro abordou o “Suporte transfusional em pacientes oncológicos”,o biomédico José Reinaldo falou sobre “O papel do biomédico histotecnologista clínico frente ao câncer”, a temática “Rastreio do Câncer através da imaginologia” foi apresentada pelo biomédico Thomaz Costa.

“Esse encontro possibilitou entender algumas áreas de atuação do biomédico em Aracaju(SE). No intervalo de cada palestra apresentamos vídeos com relatos sobre a situação do biomédico, desde nossos estagiários, passando por uma recém-formada e até profissional com um ano em atuação. A nossa intenção foi mostrar o cenário do Brasil para o profissional da área”, disse Patrícia Almeida, coordenadora do curso de Biomedicina.

Os novatos tiveram a oportunidade de conhecer as histórias dos estudantes Leonan Oliveira de Souza e Mateus dos Santos, que estão em estágio obrigatório no maior hemocentro do país, graças a um acordo de cooperação entre a Universidade Tiradentes e a Fundação Pró Sangue; do egresso Jimmy William, biomédico histotecnologista, formado há um ano e que foi contratado, recentemente, pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo; e da Flávia Karen Carvalho Garcia, biomédica, recém graduada pela Unit e que foi aprovada, na sexta colocação, para a residência em imagem do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Solidariedade

Para além de um agendamento da aula inaugural, a coordenadora explica que foi feito aos alunos um convite muito especial. “As conferências abordaram três habilitações diferentes da Biomedicina que trabalham com câncer, consequentemente, a sugestão para a doação de alimento ou material de limpeza seria para uma instituição que realiza atendimento para esse público. A doação não foi obrigatória, mas houve engajamento e a força da solidariedade nos permitiu arrecadar cerca de 100kg de alimentos não perecíveis e 30 produtos de higiene pessoal que foram doados para Associação de Apoio ao Adulto com Câncer no Estado de Sergipe- AAACASE”, revelou.

Todo material foi entregue na primeira semana de abril na sede da instituição que fica localizada na zona oeste da capital. “Nós mantemos hoje duas casas de acolhimento desses pacientes. Essa que fica no bairro Siqueira Campos e outra no Inácio Barbosa, na zona sul de Aracaju, região onde há uma clínica de radioterapia próximo”, explicou Cleide Batista, membro da diretoria financeira da Instituição.

AAACASE

A Associação de Apoio ao Adulto com Câncer no Estado de Sergipe é uma organização não governamental que vive exclusivamente de doações e trabalho voluntário. Fundada em 2001, a AAACASE, conta com uma equipe multidisciplinar que desenvolve trabalho social e psicossocial com usuários de Sergipe e, também, de outros Estados.

Durante o tratamento, usuários e seus acompanhantes ficam hospedados na instituição onde são ofertadas cinco refeições por dia, além de medicamentos, auxílio transporte e visitas domiciliares. Todos os meses, a ONG distribui cerca de 120 cestas básicas.

A instituição que possui 1.377 pacientes cadastrados, com um fluxo mensal de 280 pessoas atendidas, mantém projetos de valorização e resgate da autoestima, bem estar físico e psicológico, reabilitação, terapias com dança e ginástica funcional, além do da parceria com “A Casa da Mama” que beneficia mulheres mastectomizadas.

A sede da associação na zona oeste de Aracaju está localizada à rua Vereador João Claro, 262 – Bairro Siqueira Campos.

Assessoria de Imprensa/Unit