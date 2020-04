CARRO DE PASSEIO CAPOTA APÓS ACIDENTE EM CRUZAMENTO NO CENTRO

08/04/20 - 06:46:45

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou os carros parcialmente destruídos e um dos motoristas feridos, mas passa bem.

O acidente foi registrado por volta das 6 horas desta quarta-feira (08) no cruzamento das ruas Lagarto e Estância, no centro de Aracaju.

Com impacto, o veículo Pálio, conduzido por Omar Fonseca, 52 anos, teve que ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e em seguida, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e passa bem.

Com informações do radialista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate