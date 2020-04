CoronaCrise: Sintrase protocola mais uma ação a favor dos trabalhadores

08/04/20 - 07:24:03

O Sintrase protocolou nesta terça-feira (07/04) uma Ação Civil Pública em face do Estado e do Banese.

Tal ação visa que os requeridos sejam condenados em obrigação de fazer suspender todas as cobranças de financiamento pessoal (inclusive empréstimos consignados em folha de pagamento) ou habitacional contratados pelos servidores públicos do Estado de Sergipe durante um prazo de 90 dias, ou outro prazo que a justiça entender razoável, sem qualquer ônus (juros e correção monetária) para os servidores.

Vale ressaltar que o Sintrase já havia pleiteado ao Estado de Sergipe, maior acionista do Banese, de forma administrativa, mas NÃO HOUVE RETORNO. Na contramão do que fez com os servidores, o Governo tem concedido uma boa flexibilização e credito as empresas. É importante frisar também que outros bancos privados estão dilatando prazos e oferecendo credito mais acessível a população brasileira.

Processo eletrônico registrado sob nº 202010300443

Por Iana Queiroz