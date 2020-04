CORONAVÍRUS: EDVALDO FAZ MAIS UMA RODADA DE DIÁLOGO COM ENTIDADES DA SAÚDE

08/04/20 - 12:30:31

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu mais uma vez, na manhã desta quarta-feira, 8, com as entidades da área de Saúde para tratar das ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O encontro, que tem ocorrido semanalmente, é um momento de avaliação do trabalho realizado pelo município e para que os representantes dos médicos, enfermeiros, odontólogos e demais profissionais possam dar suas sugestões para o aprimoramento do atendimento aos pacientes.

“Este encontro com as entidades médicas, da Enfermagem, da Odontologia e, hoje, também com o Conselho de Fisioterapia tem sido um momento importante para discussão e, sobretudo, de contribuição destes profissionais ao trabalho que temos executado no combate ao coronavírus. Além de mantermos todos eles informados do trabalho que estamos realizando, também ouvimos suas sugestões e tomamos conhecimento das demandas dos profissionais que estão todos os dias trabalhando no atendimento aos aracajuanos. Não é reunião de ‘faz de conta’. É para ouvirmos críticas, discutirmos os problemas e buscar saídas para resolvê-los”, afirmou Edvaldo.

Foram pauta da reunião desta quarta-feira a disponibilização dos Equipamentos de Proteção Individual nas unidades de saúde do município, o fluxo de atendimento dos pacientes com síndromes gripais, a entrada em funcionamento dos contêineres nas unidades de pronto atendimento e a capacitação dos profissionais para atendimento dos pacientes com síndromes gripais. O secretário-adjunto da Saúde de Aracaju, Carlos Noronha, apresentou as ações da pasta a partir dos pontos da pauta e esclareceu questionamentos feitos pelos profissionais.

O presidente da Sociedade Médica de Sergipe, José Aderval, agradeceu o prefeito por abrir este espaço de diálogo. “Todo mundo ganha quando a gente dialoga. É só observar quanta coisa boa aconteceu desde que iniciamos estas reuniões. As dificuldades existem, mas estamos andando. Parabenizo ao prefeito por estar dando esta dinâmica. A gente vê que ele está tentando organizar a Saúde. Estamos juntos para o que for preciso”, declarou.

Da mesma forma, o presidente do Conselho Regional de Medicina, Jilvan Pinto, afirmou que a Prefeitura de Aracaju “está dando exemplo” ao realizar estas reuniões com as entidades e expor com transparência as medidas que têm tomado. O presidente do Conselho Regional de Odontologia, Anderson Lessa, e o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Diego Rafael, também expressaram a satisfação com o grupo de discussão. Também participaram da reunião o presidente do Sindicato dos Médicos, João Augusto Oliveira, e o representante do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Carlos Matos.

Por Valter Lima

Foto Ana Licia Menezes