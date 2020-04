COVID-19: ALMIR SANTANA FALA DOS CUIDADOS QUE PESSOAS COM AIDS DEVEM ADOTAR

08/04/20 - 16:18:02

A Aids é uma doença crônica que leva a queda da imunidade

A Aids é uma doença crônica que leva a queda da imunidade. No contexto de pandemia do coronavírus a Secretaria de Estado da Saúde (SES) orienta que os idosos vivendo com HIV/Aids devem redobrar os cuidados de prevenção listado pelo Ministério da Saúde (MS) como a higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel; evitar o toque das mãos no nariz, boca e olhos e principalmente, evitar aglomerações.

De acordo com o gerente do Programa IST/Aids, Almir Santana, como os idosos estão entre o grupo de risco do novo coronavírus, a atenção deve ser redobrada, principalmente se tratando de pessoa vivendo com HIV ou AIDS, considerando a queda do sistema imunológico. Ele ainda destaca a importância dos pacientes seguirem o tratamento corretamente.

“As pessoas soropositivas que estão em tratamento com boa adesão, estão mais protegidos das complicações da Covid-19. As pessoas que estão sem tratamento, correm mais riscos das complicações da Covid-19.Outro aspecto, é a nossa preocupação com os idosos soropositivos”, destaca.

Para evitar aglomerações e garantir a continuidade do tratamento das pessoas soropositivas, o Ministério da Saúde recomenda aos municípios que a dispensação da terapia antirretroviral (ARV) seja ampliada, sempre que possível, para até três meses, a fim de reduzir a circulação de pessoas nos serviços de saúde.

Fonte e foto ASN