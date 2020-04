Deputado Fábio Henrique volta a defender os servidores públicos

“Desde a semana passada, que estamos acompanhando na Câmara Federal mais uma tentativa de enfraquecimento e perseguição aos servidores públicos do Brasil”, foi dessa forma que o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) iniciou o seu pronunciamento na sessão on-line da Câmara Federal, na tarde dessa terça (dia 7). Para Fábio Henrique existem muitos parlamentares que defendem o fim dos serviços públicos, o enfraquecimento da categoria, com o objetivo de abrir precedentes para que estados e municípios possam fazer terceirizações para privilegiar as indicações políticas.

O deputado sergipano destacou que, nesse momento de crise, de pandemia e de todas as dificuldades, muitas famílias estão sendo sustentadas por servidores públicos. “Também é preciso destacar que muitos servidores públicos são da área de saúde, da segurança pública, da assistência social, entre outras categorias, que estão atendendo às pessoas nesse momento, à sua família. Quero lembrar os queridos professores e os servires das repartições que as pessoas buscam seus serviços”, relatou.

Fábio Henrique declarou que nunca concordará com qualquer tipo de medida que venha enfraquecer o serviço público. “Sou contra a medida que foi apresentada e que pretendia reduzir os salários dos servidores públicos. Chega de quererem pegar todos os problemas do país para penalizar e demonizar o servidor público. Foi assim na Reforma da Previdência e sempre que se fala em economizar utilizam os servidores públicos no primeiro plano. Contem comigo, estarei nessa casa em defesa de vocês. Mexeram com os servidores públicos, mexeram comigo!”, finalizou o deputado.

Fonte e foto assessoria