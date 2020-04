Deputados estaduais aprovam a transferência de R$ 12 milhões para o Governo de Sergipe

08/04/20 - 13:49:33

Os deputados estaduais de Sergipe aprovaram, a manhã desta quarta-feira (08), em sessão remota, a transferência de R$ 12 milhões em recursos da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para o governo do estado. O objetivo é que dinheiro seja utilizado nas medidas de combate ao avanço no coronavírus no estado.

Os deputados estaduais concordaram com a proposta do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, para que cada parlamentar destinasse meio milhão de reais das suas emendas para que o Governo do Estado aplique na área da saúde, no combate ao coronavírus.

Luciano disse que a Assembleia nunca se furtou a destinar recursos para ajudar o Governo do Estado. “Todos nós deputados estamos preocupados com essa situação da pandemia e com a realidade financeira do estado de Sergipe e vamos sim ajudar no que for necessário” garantiu