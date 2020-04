DONO DE ESTABELECIMENTO É AUTUADO POR DESOBEDIÊNCIA AO DECRETO GOVERNAMENTAL

08/04/20 - 09:20:30

O decreto estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento ao COVID-19

Policiais Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) autuaram o proprietário de um estabelecimento comercial, por desobediência ao Decreto do Governo do Estado que estabelece medidas restritivas a fim de combater a pandemia do Coronavírus em Sergipe.

O fato foi registrado na tarde dessa terça-feira, 7, no município de Lagarto, após as equipes da Polícia Militar flagrarem o estabelecimento, situado na região do novo mercado, com aglomerações de pessoas consumindo bebidas alcoólicas.

Pelo descumprimento das medidas restritivas, o estabelecimento foi fechado e o proprietário responderá criminalmente.

Fonte: Ascom PM/SE