ENERGISA DOA VENTILADORES MECÂNICOS AO HOSPITAL DE CIRURGIA EM ARACAJU

08/04/20 - 05:24:54

Energisa doa ventiladores mecânicos ao Hospital de Cirurgia

As primeiras ações do movimento Energia do Bem, criado pela Energisa para ajudar no combate à pandemia de Covid-19, já estão acontecendo em Sergipe. A empresa fez a doação de R$ 172 mil que serão utilizados na aquisição de ventiladores mecânicos para o Hospital de Cirurgia.

“O Hospital de Cirurgia é uma instituição beneficente que desempenha um papel importante para o atendimento dos sergipanos e, diante desta pandemia que estamos enfrentando, está sendo equipado para tratar os pacientes que vierem a ser infectados. Estamos orgulhosos em poder contribuir com essa causa”, explica Roberto Carlos Currais, Diretor Presidente da Energisa Sergipe.

Essa foi a primeira iniciativa do movimento no Estado. A partir desse recurso, a Energisa Sergipe está ajudando o Hospital a adquirir ventiladores mecânicos para equipar leitos de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde serão tratadas exclusivamente pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Isso ajudará na recuperação dos pacientes que evoluírem para um estado mais grave da doença, necessitando do auxílio destes aparelhos.

Para a Interventora Judicial do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, essa doação representa o quanto a união e solidariedade podem salvar vidas. “A Energisa é uma empresa que vem sendo uma grande parceira do Hospital de Cirurgia e ficamos muito felizes com a notícia dessa doação. Isso será muito importante para que possamos salvar vidas e oferecer à população o tratamento adequado durante esta pandemia. Essa é a prova de que juntos vamos estar prontos para combater essa doença”, conclui.

Investimentos em todo o país

O Grupo Energisa criou o Energia do Bem para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela doença. Trata-se de uma rede de atuação orgânica, que já reúne 13 parceiros, envolvidos em iniciativas que incluem doação e manutenção de ventiladores mecânicos, obras elétricas em unidades públicas de saúde e captação de recursos para assistência a idosos. Também foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social, que pode ser acessado através do link https://www.movimentoenergiadobem.com.br/.

O Grupo Energisa investirá R$ 5 milhões no movimento em todos os estados onde atua. Os recursos serão aplicados em diversas frentes mapeadas junto ao poder público local. “O foco é sempre em ações orgânicas e dinâmicas, mas articuladas com as necessidades do poder público em cada localidade”, afirma a Vice-Presidente de Gente e Gestão do Grupo Energisa, Daniele Salomão.

Entre os parceiros envolvidos no movimento estão Confederação Nacional da Indústria (CNI), IEL – Instituto Euvaldo Lodi, Sesi/Senai e Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata (MG) e Evoé. A Unesco fará uma curadoria de conteúdos educativos para o portal.

Fonte: Energisa