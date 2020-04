Estácio firma parcerias para ajudar alunos a estudarem durante a pandemia

08/04/20 - 09:43:25

Diante da pandemia, a Estácio deu início a um projeto ambicioso para garantir a continuidade das aulas dos seus mais de 300 mil alunos da modalidade presencial. O esforço, que foi classificado por cerca de 80% dos alunos como ótimo ou muito bom em uma pesquisa realizada pela instituição, possibilitou, desde o dia 23 de março, a regularidade das aulas presenciais que são ministradas ao vivo, pelos mesmos professores em um modelo totalmente diferente do Ensino à Distância que a instituição oferece. As aulas presenciais são transmitidas ao vivo pela internet, no mesmo horário e com o mesmo conteúdo, com interação, chat, discussões e dúvidas, e ficarão gravadas para quem não pôde acompanhar.

Com os alunos em casa, as medidas da companhia incluíram a parceria com grandes operadoras do setor de internet, como a VIVO, que já estão concedendo vantagens aos alunos da instituição durante a pandemia. A oferta é válida tanto para calouros quanto para alunos veteranos. “Acreditamos que o papel da universidade vai além da manutenção das aulas. Queremos facilitar ao máximo a vida dos nossos alunos, sabemos das grandes dificuldades enfrentadas diariamente por eles e vamos ajudá-los a passar por este período e conquistar o sonho do ensino superior”, afirma Cláudia Romano, Vice-Presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio.

Para reforçar as ações de apoio aos alunos neste período de afastamento social, a Magalu, uma das maiores lojas de departamento no Brasil, ampliou a já tradicional parceira com a Estácio também para os itens da categoria de Informática. São aproximadamente dois mil produtos. Além da Magalu, mais de 100 parcerias estão disponíveis para adesão pelo Clube do Aluno: www.estacio.br/clubedoaluno .

As ações da Estácio não estão limitadas apenas aos alunos da instituição. A prioridade é ajudar, de forma efetiva, no esforço nacional ao combate à propagação do vírus. Por isso, a companhia liberou gratuitamente diversos cursos on-line de seu portfólio durante o período de quarentena, para que todos possam aprimorar a carreira ou os conhecimentos pessoais. Para se inscrever basta acessar o site http://cursosgratuitos.estacio.br .

Fonte e foto assessoria