FECOMÉRCIO AMPLIA AS INFORMAÇÕES PARA EMPRESÁRIOS COM LIVES

08/04/20 - 14:09:32

Em tempos de isolamento social motivado pela pandemia do coronavírus, o empresariado sergipano precisa buscar novas ideias e soluções para prosperar nos negócios em meio a este período difícil. E é justamente com essa ideia que o sistema Fecomércio-SE inicia uma série de Lives com empresários sergipanos, tendo como âncora o jornalista especialista em economia Márcio Rocha. Todas elas ocorrerão sempre às 19h30, no Instagram da Fecomércio-SE.

A primeira live já será transmitida nesta quarta-feira, 8, e o entrevistado será o coordenador do Núcleo de Comunicação e Marketing (NCM) do sistema Sesc/Senac/Fecomércio-SE, o publicitário Lúcio Flávio Rocha, com o tema “Ações de Marketing e Vendas para os negócios em tempos de Pandemia”. A segunda live também já tem data para ocorrer: será na sexta-feira, 10, com o farmacêutico e presidente do Sindicato de Farmácias (Sincofase), Alex Garcez, cujo tema será “Como está o funcionamento das farmácias e o abastecimento dos principais produtos e insumos?”.

“No momento de crise é que surgem as oportunidades. O momento para o empresario sobreviver no mercado é inovação e isso tem a comunicação como principal aliada. A Fecomércio inova ao trazer essas lives com esclarecimentos para os empresários, ampliando seu leque de serviços para os empreendedores. Quem quiser fazer o seu negócio diferenciado, nos acompanhe, porque teremos sempre dicas e informações importantes em nossas transmissões”, lembra o âncora. Anote em sua agenda e fique ligado nas redes da Fecomércio para as próximas Lives!

Fecomércio