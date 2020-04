“Feira do Peixe” de Socorro está confirmada para quinta e sexta, no Mercado Central

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informa que a tradicional FEIRA DO PEIXE, vai acontecer na quinta-feira, 09, e sexta-feira, 10 de abril, no Mercado Central, das 06h às 13h.

A feira será realizada seguindo as determinações do prefeito Padre Inaldo, previstas nos decretos municipais, e serão também observadas todas as medidas protetivas, a exemplo do espaçamento e desinfecção das bancas e do solo.

A fiscalização ficará a cargo da Guarda Municipal (GMS) e da Vigilância Sanitária (Visam), que estarão orientando os feirantes e consumidores no sentido de que evitem aglomerações.

De acordo com o diretor do Departamento de Feiras da Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb), Rinaldo Tavares, ficam mantidas também as feiras livres da Piabeta, Fernando Collor e Mutirão, observando as mesmas regras de segurança, como parte das ações que a Prefeitura vem desenvolvendo no enfrentamento ao Coronavirus (Covid-19), a exemplo do trabalho de desinfecção e orientação.

