MDB agora quer indicar o vice

08/04/20 - 00:34:14

Diógenes Brayner – [email protected]

Comentários sobre a não montagem de uma chapa pelo MDB continuam sendo o assunto principal em parcas conversas políticas que acontecem nos bastidores. Perde para o coronavirus, claro, e as ações que devem ser adotadas para evitar a expansão. Sergipe se sai bem na posição de combate à doença, em relação aos demais Estados do seu porte. Tanto que o governador Belivaldo Chagas vai acompanhar a evolução ou não do vírus e pode até flexibilizar no decreto que promove o fechamento do comercio e de outros segmentos da economia.

Apesar dessa preocupação de todos pela expansão do vírus, a política não se põe na gaveta e a esquece. Ela está presente em tudo que acontece na vida de todos, por mais que se imaginem neutros, apolíticos e indiferentes a uma ciência que mexe com a estrutura do cidadão, da família, das organizações, religiões e tudo que, somados, constitui um País, um Estrado e um Município. Inclusive agora, com a formação de chapas para as eleições de vereador às Câmaras Municipais, com um detalhe histórico para Aracaju: o resistente MDB não conseguiu apresentar nomes para vereador.

Claro que isso não será esquecido e nem será facilmente assimilado. Tanto que o próprio MDB vai buscar rever esse quadro e reaver o protagonismo. O presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi (SP) já foi informado e o fato deve servir de discussão em próxima reunião da Direção Nacional. Em Sergipe, entretanto, o presidente estadual, deputado federal Fábio Reis, conversou por telefone com o deputado estadual Luis Garibaldi (MDB) para tentar uma reação.

Fábio e Garibaldi trocaram poucas palavras, mas vão se encontrar mais à frente para expor projeto de reinserir o MDB no contexto das eleições municipais de Aracaju. A ideia de Reis é ousada: quer trabalhar a indicação de um nome do partido para vice-prefeito na chapa de Edvaldo Nogueira, que disputa a reeleição. Essa proposta só seguirá adiante em caso de Garibaldi topar ser exatamente o nome do partido nessa pretensão. Só se houver um sim para esse desafio, é que o deputado Fábio Reis, exercendo a Presidência do MDB, vai conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira sobre a posição de o partido indicar Garibaldi para vice.

De qualquer forma há alguns senões. Um deles é o próprio ex-governador Jackson Barreto, presidente municipal do MDB, que já fechou apoio absoluto a Edvaldo, sem a exigência de participação na chapa majoritária. A conversa de Fábio sobre o assunto exclui o posicionamento de JB? Provavelmente que não e isso fragiliza qualquer diálogo diferente do que já fora mantido anteriormente. O MDB estadual não fala em qualquer tipo de rompimento e muito menos em intervenção [isso jamais aconteceu na sigla] e um imbróglio do tipo não dá para resolver com sorrisos e tapinhas nas costas.

Todos os fatos que levaram ao incidente na composição de uma chapa a vereador em Aracaju, têm que ser postos à mesa em tom de cobrança, esclarecimento e posição clara sobre o futuro do MDB na Capital.

Próxima semana

Falta pouco tempo para o governador Belivaldo Chagas (PSD) flexibilizar o decreto que determina o fechamento do comércio, shoppings e outras atividades produtivas no Estado.

*** Será no dia 16 – quinta-feira da próxima semana – depois de uma avaliação de toda a situação no Estado, junto com os técnicos da Saúde.

*** Todas as medidas serão tomadas de acordo com o quadro do momento, podendo até ter prazo prorrogado para flexibilização.

Sem o menor cuidado

A Caixa Econômica colocou no ar, ontem, o aplicativo de cadastro para a Renda Básica Emergencial, o que vinha sendo esperado há uma semana. Depois de avaliado, os beneficiados vão receber R$ 600 por três meses.

*** O aplicativo vale para quem não tem o Cadastro Único ou o cadastro do Bolsa Família.

Buscava informação

A Caixa Econômica Federal publicou o aplicativo pela manhã e obteve acesso imediato de milhares de pessoas. Mesmo assim, em Aracaju, havia uma fila quilométrica de pessoas que queriam ser atendidas na agencia central da CEF.

*** O motivo para tamanha aglomeração: “obter informação sobre a data do pagamento desses R$ 600 anunciados”.

Descrença no vírus.

Nas filas as pessoas não respeitam o espaço determinado para evitar contágio, além de não usarem qualquer tipo de proteção para evitar a proliferação do coronavírus.

*** Um dos cidadãos que estava na fila gritou: “o coronavírus na existe. É invenção das autoridades para acabar com o pobre”.

*** As informações intensas sobre a proliferação da doença e a divulgação para o isolamento não são obedecidas e nem levadas em consideração por uma camada da população.

Laércio e comércio

O presidente da Fecomércio em Sergipe, deputado federal Laércio Oliveira (PP) defende a necessidade de despolitizar a pandemia do coronavírus porque envolve a vida de milhares de pessoas.

*** Laércio acha corretas as medidas que a Prefeitura de Aracaju e o Governo estão adotando, “mas existem coisas que podem ser repensadas, para reaquecer a economia nesse período”.

*** O deputado defende a abertura gradual do comércio e lembra que “temos demissões e os trabalhadores estão com suas despensas vazias”.

*** – Cabe a cada pessoa tomar consciência de se proteger, proteger aos outros e evitar a transmissão do coronavírus, disse Laércio.

Momentos de trevas

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) agradeceu ontem aos profissionais de imprensa, pelo Dia do Jornalista, lembrando que mesmo “nos momentos de trevas deram os melhores exemplos de seus compromissos com a democracia”.

*** – Vivemos novamente o momento de trevas, busquemos inspiração no jornalista Wladimir Herzog, que deu a vida em favor da democracia, disse.

Troca seria boato

Circulou, ontem, nos bastidores da política, a informação de que o ex-governador Jackson Barreto poderia trocar o MDB pelo PDT, em razão de alguns amigos que se filiou ao partido para disputar vaga de vereador.

*** Mas o presidente regional do PDT em Sergipe, deputado federal Fábio Henrique, disse que desconhecia qualquer sinalização sobre isso.

*** Segundo Fábio, Everton Souza, vinculado a JB, “veio para PDT por causa da impossibilidade da formação de chapa no MDB”.

Fábio está animado

Sobre candidaturas a prefeito pelo PDT, Fabio Henrique se mostra animado, embora ainda tenha municípios indefinidos, que poderão ter prefeitos ou vices, “mas teremos, no mínimo 10 candidatos a prefeito com chances reais”.

*** Cita os municípios de Aracaju, Socorro, São Cristóvão, Rosário do Catete, Maruim, Santo Amaro, Cristinapolis, Santana do São Francisco, Poço Redondo, Propriá, Neópolis, Tomar do Geru e outros.

*** Por coincidência (?), em Socorro o pré-candidato é o próprio Fábio.

Conta com Sukita

Já o Republicanos, presidido em Sergipe pelo ex-deputado Jony Marcos, avalia que pode eleger 15 dos pré-candidatos a prefeito em Sergipe.

*** Conta com Capela, que tem o ex-prefeito Manoel Messias Sukita como pré-candidato. Há um porém: Sukita ainda está impossibilitado de disputar mandato.

*** O ex-deputado Jony Marcos voltou a transferir o título para Aracaju.

Rosman no PP

O ex-secretário da Administração, Rosman Pereira, foi um dos que não seria candidato a vereador, em razão do seu ex-partido, o MDB, não formar chapa em Aracaju.

*** O presidente do PP em Sergipe, deputado Laércio Oliveira, se apressou e levou Rosman para o partido, pelo qual tentará vaga na Câmara Municipal da Capital.

*** Rosman filiou-se ao PP depois de uma conversa entre Laércio e Fábio Reis (MDB).

Um bom bate papo

Silêncio total – Há um silêncio sepulcral dos pré-candidatos a prefeito de Aracaju. Ninguém fala sobre a formação de alianças, pelo menos mais abertamente.

Barrar avanço – Os comentários são de que apenas Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição aparece em razão do seu trabalho para barrar o avanço do coronavírus.

Bom trabalho – A opinião é que a Prefeitura faz um bom trabalho através do prefeito e os demais pré-candidatos silenciam e esperam.

Caso de crise – Segundo articulador político, os futuros candidatos podem começar a se expressar em caso de uma crise econômica, quando vão cobrar ação dos governantes.

Chama atenção – Um fato chama atenção: apesar de campanhas e esclarecimentos boa parte da população não atende ao apelo para o isolamento social.

Clóvis Silveira – Amigos são aqueles que nos ajudam a ficar de pé, quando as asas esquecem como voar. Que sejam poucos, mas verdadeiros e essenciais!

Sim e não – O ex-conselheiro Reinaldo Moura filiou-se ao DEM e fica a dúvida: será candidato a vereador? Alguns acreditam que sim e outros acham que não.

Sobre rachadinhas – Segundo o G1, Recurso de Flávio Bolsonaro ao STJ para interromper investigação sobre ‘rachadinhas’ ‘não possui lógica’, diz MPRJ.

Francisco Castro – Jornalista comprova por meio de notas fiscais que o Bolsonaro superfaturou reembolsos da verba de combustível na época de deputado.