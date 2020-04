Nas mãos de um energúmeno

Nunca antes na história deste país um governo fez tantas imbecilidades quanto este do capitão de pijama. Desde a posse, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) demonstra inaptidão para o cargo, insiste em não descer do palanque e não abre mão de se aconselhar com um astrólogo mequetrefe e tão deseducado quanto ele. Achando tudo isso pouco, o soldadinho de chumbo arranchado no Planalto vive a referendar as maluquices dos herdeiros Zero Um, Zero Dois e Zero Três. Um trio de imbecis! Agora mesmo, em vez de se unir ao mundo na luta contra o coronavírus, Bolsonaro prefere desrespeitar a inteligência, dizendo que esta mortal pandemia não passa de uma “gripezinha” inofensiva. Convenhamos, o que esperar de um presidente que afronta a ciência? Decididamente, estamos no monossílabo da cobra, bem ali onde as costas fazem a curva. Só Jesus na causa!

Dívida suspensa

O governo de Sergipe foi autorizado a não pagar as parcelas da dívida que com a União por 180 dias. Ao atender o pleito do executivo sergipano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os recursos sejam aplicados na prevenção, contenção e combate ao coronavírus. Segundo o governo, o aumento dos gastos para combater à pandemia somou-se a uma diminuição significativa da arrecadação em virtude da redução da atividade econômica. Ah, bom!

Sessão remota

Nesta terça-feira, a Assembleia realiza pela primeira vez uma sessão remota para aprovar projetos do governo de Sergipe e das 75 prefeituras. O executivo estadual quer autorização para multar quem desrespeitar a quarentena contra o Covid-19 e permissão para o Conselho de Contribuintes se reunir através de videoconferências. As prefeituras estão pedindo para decretar estado de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus. Então, tá!

Violência juvenil

Uma pesquisa nacional sobre o bullying – agressões físicas ou verbais recorrentes nas escolas – mostrou que cerca de 70% dos alunos já viram algum colega ser maltratado pelo menos uma vez na escola. O estudo aponta que 28% dos alunos afirmam já ter sofrido maus-tratos na escola praticados por colegas. Os estudantes apontam diversos motivos para a violência, entre eles a omissão da escola, influência de comportamentos familiares agressivos, busca por popularidade, o status e a aceitação em um grupo. Crendeuspai!

Direita volver!

Três grupamentos políticos de direita decidiram se unir em defesa dos valores conservadores tipo “Tradição, Família e Propriedade”. Lembram da TFP? Também pretendem lançar candidatos às câmaras municipais e prefeituras. O sucesso eleitoral dos Movimento Brasil200, Instituto Liberal e o grupo Direita Sergipana, contudo, depende da performance do governo Jair Bolsonaro (PSL). Homem, vote!

Pensão vitalícia

O governador Belivaldo Chagas (PSD) pretende criar uma pensão vitalícia para as famílias dos profissionais da saúde e da segurança sem vínculo com o Estado e que estão combatendo o coronavírus. O pessedista prometeu determinar que a Procuradoria Geral do Estado dê um parecer sobre a possibilidade de implementar o benefício. “Se depender de mim, estes trabalhadores terão o seu reconhecimento garantido”, frisou Chagas. Marminino!

Nem aí!

Apesar das determinações da Prefeitura e do aumento de casos de coronavírus em Aracaju, quase a metade da população não está respeitando o isolamento social. Estudo realizado a partir da geolocalização revela que apenas 52,8% dos aracajuanos têm seguido as determinações de ficar em casa. Entre as regiões com os piores índices na capital estão os bairros Jabotiana (34,5%), Coroa do Meio (40%), Santa Maria (41%), Industrial (46%) e Mosqueiro (38, 1% a 45,8%). Aff Maria!

Estado parado

O governo de Sergipe seguiu a Prefeitura de Aracaju e decretou ponto facultativo amanhã, em respeito à Quinta-Feira Santa, véspera da Sexta-Feira das Paixão. Pelo decreto do executivo sergipano, serviços emergenciais como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Civil, Samu e hospitais estarão de plantão para atender as demandas da população. A quem não vai fazer nada amanhã, aconselha-se a ficar em casa. Ôxe!

Fumam menos

Os beneficiários de planos de saúde fumam 42% menos, se alimentam melhor e praticam mais exercícios. É o que revela estudo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em contrapartida, ocorreu crescimento de 12,5% na proporção de beneficiários de planos de saúde com excesso de peso. Do mesmo modo, a proporção de obesos nessa população evoluiu 36%, passando de 12,5% para 17%. Mexam-se!

De olho na vice

Após ter perdido os dois vereadores aracajuanos para outros partidos, o MDB tenta uma saída para a crise interna. O presidente estadual da legenda, deputado federal Fábio Reis, pretende se reunir com o deputado estadual Garibalde Mendonça para discutir a sucessão municipal. Reis acha que ser possível apresentar o candidato a vice na chapa encabeçada pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Resta saber o que acha disso o PSD do governador Belivaldo Chagas, que está há muito tempo de olho nessa vaga. Misericórdia!

