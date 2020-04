NITINHO AFIRMA QUE SÓ FARÁ SESSÕES ONLINE SE HOUVER CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

08/04/20 - 17:21:42

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), informou na manhã desta quarta-feira, 8, que só realizará Sessões on-line caso haja convocação extraordinária feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira. “Na pauta normal, temos vetos encaminhados pelo Executivo, para serem discutidos pelo Plenário. Eles têm que ser votados antes de qualquer outro projeto para que possamos prosseguir com as Sessões normais, mesmo on-line”.

Ele explicou que fica muito complicado fazer esse tipo de discussão on-line. “São vetos a Projetos de Lei encaminhados pelos vereadores e aprovados pela Câmara Municipal, no entanto rejeitados pelo Executivo. O vereador que tem veto a um Projeto seu, tem o direito de defender amplamente o seu PL e pedir aos demais pares que rejeitem o veto”, disse Nitinho.

O presidente da Câmara de Aracaju destacou que preparou a estrutura necessária para realizar as sessões on-line. “Faremos, se houver uma convocação extraordinária por parte da prefeitura, para votação de alguma propositura de urgência, durante esse período de quarentena e pandemia”, disse, reforçando que fora isso, as Sessões voltarão normalmente quando for possível. “É uma medida que estamos tomando em respeito aos colegas que, como já disse, têm direito constituído de defender seus projetos e encaminhar pela derrubada dos vetos aos mesmos”.

Por Alexandra Brito

Foto Gilton Rosas