Prefeito agradece ao superintendente da Samam doação de 6 mil litros álcool

08/04/20 - 14:52:30

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta quarta-feira, 8, em seu gabinete, o superintendente do Grupo Samam e mantenedor da Indústria Taquari, Manelito Menezes. Na oportunidade, o gestor municipal agradeceu ao empresário pela doação de seis mil litros de álcool a 70% à Prefeitura, para utilização nas ações de combate ao coronavírus na capital. A iniciativa do grupo se somou às demais doações de máscaras, luvas e álcool feitas por empresas. Todo o material foi entregue à Secretaria da Saúde e distribuído em todas as unidades da rede municipal.

“É com muita satisfação que recebo Manelito para agradecer por este apoio fundamental. O produto está sendo utilizado em toda a nossa rede de saúde, como as Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, e é um reforço essencial no enfrentamento ao coronavírus, principalmente pela dificuldade que estamos encontrando para adquirir no mercado, em virtude da alta demanda e preços elevados. Sempre tenho dito que a união será o caminho para o combate a esse vírus e temos visto isso na prática. Que a iniciativa do grupo Samam inspire outras empresas, porque toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda”, destacou o prefeito.

De mesmo modo, o mantenedor da Indústria Taquari, Manelito Menezes se colocou à disposição da Prefeitura para colaborar, cada vez mais, com o combate ao coronavírus. “Ficamos felizes de fazer a nossa parte, ajudando a administração nesse momento difícil. Fabricamos um produto que atende aos requisitos da Vigilância Sanitária e da OMS e estamos aqui, nos colocando à disposição, para continuar ajudando no que for necessário. Se cada empresa fizer a sua parte, naquilo que lhe compete, será de muita valia”, salientou.

AAN

Foto Ana Licia Menezes