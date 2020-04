Presidente da Alese e líderes definem pauta de sessão remota (virtual)

08/04/20 - 05:34:43

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em reunião no Gabinete da Presidência, na manhã dessa terça-feira (7), com os líderes de bancada e deputados Zezinho Sobral (Podemos – Governo) e Samuel Carvalho (Cidadania – Oposição), definiu a pauta da primeira sessão plenária virtual que será realizada nesta quarta-feira (8), a partir das 10 horas.

Também participaram os deputados estaduais Adailton Martins (PSD) e Zezinho Guimarães (MDB), além do secretário-geral e do subsecretário-geral da Mesa Diretora, Deoclécio Vieira e Igor Albuquerque, respectivamente.

A pauta com os projetos que serão apreciados nesta quarta já foi encaminhada, via e-mail, para os deputados estaduais. Dentre as propostas que estarão em discussão estão os pedidos feitos por municípios sergipanos de reconhecimento de estado de calamidade pública, colocando em aplicabilidade o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Outros projetos

Também estarão em discussão duas proposituras de autoria do Poder Executivo: a primeira trata da possibilidade de reuniões remotas por videoconferência do Conselho de Contribuintes do Estado de Sergipe.

O segundo projeto dispõe sobre sansões aplicáveis em caso de descumprimento de medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Covid-19 (novo Coronavírus).

Este último projeto prevê aplicação de multa de 100 vezes o valor da UFP/SE (Unidade Fiscal Padrão do Estado de Sergipe) em caso de descumprimento de tais medidas, as quais se encontram detalhadas em decreto do governador do Estado. Esse mesmo projeto ainda prevê que os recursos provenientes das multas aplicadas devem ser destinados ao Fundo Estadual de Saúde.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões