Presidente do TCE reúne diretores para debater contenção de despesas

08/04/20 - 07:05:16

Na manhã desta segunda-feira, 6, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, esteve reunido, por videoconferência, com os diretores e coordenadores da instituição para definir medidas que serão adotadas como forma de conter despesas.

A ação foi motivada pelo cenário de calamidade pública ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Entre as medidas já definidas está a revisão dos contratos administrativos para redução de seus valores, além da racionalização de despesas que não se refiram a bens e serviços essenciais à prestação das atividades administrativas e finalísticas de controle externo em regime de teletrabalho.

“São esforços que se tornam necessários, já que os orçamentos no setor público também estão sendo readequados no contexto atual”, observou o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro.

Também entraram em pauta itens como a suspensão de obras e serviços, bem como de gastos com diárias, além da limitação de despesas com combustíveis, entre outros.

As situações colocadas e debatidas na reunião constarão no Plano de Contingenciamento da instituição, que deverá ser publicado ainda nesta semana.

Participaram da reunião online os diretores: de Modernização e Tecnologia, Jailton Moura; Administrativo e Financeiro, Raoni Lemos; de Controle Externo de Obras e Serviços, Ana Stella; Técnica, Patrícia Verônica; e de Comunicação, Theotônio Neto.

Também estiveram virtualmente presentes no encontro o coordenador da Unidade de Informações Estratégicas do TCE, Ismar Viana; o coordenador da DMT, Miguel Melo, o coordenador de Controle Interno, Fábio Silva; o coordenador jurídico, Rodrigo Castelli; o coordenador de Serviços Gerais, Maurício Ramos.

Por DICOM/TCE