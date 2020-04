Mulher é vista limpando janela de apartamento no 5º andar

08/04/20 - 13:16:20

Uma mulher que fazia a limpeza de uma janela em um apartamento do edifício Passeio Beira Mar, localizado na 13 de julho, no inicio da tarde desta quarta-feira (08) acabou chamando a atenção de motoristas que trafegavam pela avenida, nas proximidades da entrada da avenida Francisco Porto.

Um bombeiro militar que passava pelo local no momento, parou o veículo e fotografou a mulher trabalhando sem nenhum tido de equipamento de proteção Individual (EPI). O que chamou a atenção foi o fato de o apartamento ser no 5º andar do prédio a mulher aparecer do lado de fora da janela, se segurando apenas com uma mão.

Na foto é possível ver que, de proteção, havia apenas uma máscara.