Vereador Aelson propõe auxílio para taxistas, mototaxistas e outros profissionais

08/04/20 - 07:16:02

Parlamentar quer a criação de auxílio para taxistas, mototaxistas e outros profissionais durante a quarentena do combate ao Covid-19 (coronavírus).

Sobretudo, com a suspensão das aulas, a restrição no funcionamento do comércio, proibições de eventos e a orientação das autoridades para que as pessoas não saiam de casa, a economia sofre um duro golpe e compromete setores importantes como o de serviços. Essa é a preocupação do vereador e presidente da Câmara Vereadores de Propriá, Aelson Santos (PSD). Ele acredita que as paralisações estão comprometendo a renda de muitos profissionais.

Assim, taxistas, mototaxistas e camelôs estão entre os mais prejudicados, pois precisam de fluxo de pessoas para proverem o sustento. “Com a falta de pessoas para utilizar esses serviços a renda ficará comprometida. Não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena. E, isso, pode levar a algumas pessoas a deixarem de ter dinheiro até para comprar comida. Enquanto poder público e representantes do povo, temos que pensar alternativas para ajudar nesse período de crise”, ressaltou Aelson.

A ideia é propor ao prefeito Yokanaan Santana o cadastro dos profissionais no programa Renda Básica da cidade para que possam receber uma ajuda, através do Bolsa Propriá, por um período determinado.

“A bolsa Propriá pode ser uma forma de ajudar os taxistas, mototaxistas e outros que ficarão prejudicados nesse período que as pessoas não sairão de suas casas. O município tem que ajudar os cidadãos. Sem dúvida, é uma questão de humanidade e até de segurança”, concluiu o vereador.

