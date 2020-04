Confira o funcionamento dos serviços municipais durante a Semana Santa

Com a decretação de ponto facultativo na capital sergipana nesta quinta-feira, dia 9, e o feriado religioso da sexta-feira da Paixão, os órgãos e serviços da administração municipal de Aracaju não funcionarão nos dias 9 e 10 de abril. A maioria já está com funcionamento restrito em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Confira o que abre e o que fecha durante o feriado:

Saúde

As oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) referências para síndromes gripais estarão abertas normalmente durante o feriado, sempre atendendo das 7h às 20h. As demais 37 UBS funcionam até esta quarta, 8, retornando as atividades na segunda, 13. Mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco funcionarão normalmente, assim como a urgência odontológica do Fernando Franco.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira), e as unidades de ensino municipais não estão funcionando em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Mercados Centrais e Setoriais

Os mercados Maria Virgínia Leite Franco, assim como os setoriais (nos bairros), irão funcionar no horário estabelecido para o período de quarentena, das 5h30 às 13h30. Já os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco permanecem fechados.

Feiras de pescados

Os consumidores que desejarem comprar peixes e frutos do mar, mantendo a tradição da Semana Santa, poderão se dirigir a uma das três feiras montadas especificamente para esta ocasião.

Elas funcionarão na Praça de Eventos dos mercados centrais, nos dias 8, 9 e 10; no bairro Bugio na quinta e sexta, dias 9 e 10; e no bairro América no dia 10. No Bugio e América, a comercialização ocorrerá no local de realização das feiras livres – que permanecem suspensas, atendendo o decreto nº 6.111/2020, que estabelece medidas de enfrentamento de emergência da saúde pública decorrentes da pandemia do coronavírus.

Limpeza pública

Os serviços de limpeza serão realizados com efetivo reduzido. A coleta domiciliar acontece normalmente. Já a coleta seletiva e o programa Cata Treco não ocorrerão neste dia. Os Ecopontos fecham na sexta-feira, 10, e reabrem no sábado, das 8h às 12h.

Parque da Sementeira

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e outros espaços públicos não estão funcionando em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus, decretadas pela Prefeitura.

Chica Chaves

O Centro de Artesanato Chica Chaves segue fechado para reforma.