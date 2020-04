COVID-19: DEPUTADO ZEZINHO GUIMARÃES FAZ APELO AOS PREFEITOS SERGIPANOS

09/04/20 - 05:09:11

Devido à pandemia do novo coronavírus, as escolas públicas de educação básica continuam com as aulas suspensas. Com isso, crianças deixam de ter acesso à merenda escolar, um problema que precisa ser enfrentado.

Diante disso, o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) faz um apelo aos prefeitos dos municípios, para que encaminhem os alimentos que são destinados à merenda para as famílias dos estudantes, uma vez que essas refeições são essenciais e fazem parte do dia a dia de diversos alunos. Portanto, a melhor alternativa para que esses alimentos não ultrapassem a sua validade e assim sejam descartados, é proporcionar a refeição na mesa das famílias desses alunos.

Vale destacar que a Lei 13.987/2020 permite a distribuição de alimentos adquiridos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Assessoria de Comunicação